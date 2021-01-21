«دبي للسياحة»: تعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم





دبي ( الاتحاد)

أخطرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة» المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي، بتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية، اعتباراً من اليوم الخميس 21 يناير 2021 وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الدائرة في تعميم أصدرته اليوم أن القرار جاء بعد رصد الدائرة، من خلال زيارات التفتيش الميداني ضمن جهودها لضمان امتثال المعنيين في القطاع السياحي بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا «كوفيد -19»، ارتفاعاً لعدد المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية.

وأضافت أنه وعليه توجه الدائرة المعنين كافة في المنشآت الفندقية والمطاعم بالإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر.

وأضافت الدائرة أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، منوهة بالتعاون والعمل كشركاء رئيسيين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن دبي للسياحة أصدرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة.