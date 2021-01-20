مجلس إدارة «أغذية» يوافق على الاستحواذ على «النبيل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مجموعة أغذية أمس أن مجلس إدارتها وافق على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة» النبيل للصناعات الغذائية. وتعدّ «النبيل للصناعات الغذائية» شركة إقليمية رائدة في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة، وتمتلك شبكة توزيع محليّة ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً وسعة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً فضلاً عن أكثر من 600 منتج.

وسيكون إتمام الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

وسيشكل هذا الاستحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع الأطعمة المجمدة وذلك عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً، مما يضع مجموعة أغذية مباشرة في طليعة هذه الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً.

وستستفيد المجموعة من خلال استحواذها على النبيل للصناعات الغذائية من إمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة بالإضافة إلى فرصة لتوسيع قاعدة منتجاتها في قطاع اللحوم المجمدة والمبردة على مستوى المنطقة، حيث تضمّ محفظة منتجات النبيل للصناعات الغذائية مجموعة واسعة من المنتجات الحلال 100% والتي يتمّ توزيعها على العملاء عبر قنوات عدّة تشمل مراكز البيع بالتجزئة والمطاعم وشركات التموين.