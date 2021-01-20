«مخازن زي» تستحوذ على 60% من «رويال هورايزن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة «العالمية القابضة» استحواذ شركتها التابعة «مخازن زي» على 60% من شركة «رويال هورايزن» القابضة، بحسب سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقالت الشركة في بيان: إن قيمة عملية الاستحواذ بلغت 80 مليون درهم (21 مليون دولار)، مقسمة إلى 40 مليون درهم قابلة للدفع للمساهمين و40 مليون درهم ضخ رأسمال لشركة «رويال هورايزن».

وقال فلال أمين الرئيس التنفيذي لشركة «مخازن زي»، إن هذا الاستحواذ سيتيح للشركة دخولاً فورياً إلى مجال بيع المواد الغذائية، ويُعزى ذلك إلى وجود متاجر لشركة «رويال هورايزن» في عجمان ورأس الخيمة والعين، بالإضافة إلى استراتيجية متوسطة المدى لافتتاح أربعة متاجر بحلول عام 2025، ومنحنا مساحة تزيد على 138 ألف قدم مربعة لأكثر من 25 ألف منتج من منتجات المواد الغذائية والتجزئة. وأوضح أن الشركة أضافت علامات تجارية عالمية إلى محفظتها من السلع الأساسية، مؤكداً أن هناك العديد من أوجه التضافر في إدارة سلسلة التوريد التي ستمنح أرباح الشركة دفعة كبيرة على المدى الطويل.