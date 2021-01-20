لجنة بـ«الاتحادي» تناقش تطوير الصناعات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

حضر الاجتماع محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا.

وقال يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة: إن اللجنة ناقشت موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية»، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة أعدت استبياناً إلكترونياً يستهدف المستثمرين، لمشاركتهم في مناقشة الموضوع والاستيضاح منهم عن جميع التحديات التي تواجههم، منها على سبيل المثال موضوع التوطين في المصانع، والرسوم والرخص وخلافه.