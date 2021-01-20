الولايات المتحدة تلغي الرسوم عن واردات الألومنيوم من الإمارات

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيستثني الإمارات العربية المتحدة من رسوم جمركية تبلغ عشرة بالمئة فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفاً أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، قال ترامب إن إبرام الاتفاق جاء في ضوء العلاقات الأمنية المهمة بين البلدين.

ومن المقرر بدء سريان القرار في الثالث من فبراير المقبل.

بهذا تنضم الإمارات إلى الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك، التي نالت إعفاء من رسوم الألومنيوم.