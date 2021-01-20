مؤشر الأسهم اليابانية يهبط بفعل جني أرباح





طوكيو (رويترز) - تخلت الأسهم اليابانية عن مكاسب حققتها في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بفعل عمليات بيع لجني الأرباح، إذ لم تُشكل دعوة جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية لإنفاق كبير، مفاجأة للمستثمرين.

ونزل المؤشر نيكي الياباني 0.38% إلى 28523.26 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34% إلى 1849.58 نقطة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستوى قياسي مع دفاع يلين عن حزمة مساعدات مالية سخية لمعاونة أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من تراجع مدفوع بجائحة فيروس كورونا.

لكن ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الاستراتيجيين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، قال إنه لم يكن هناك رد فعل جديد في السوق اليابانية، إذ إن وسائل الإعلام أوردت تصريحات يلين مسبقاً.

وقال إيتشيكاوا: «خطاب يلين جرى وضعه في الحسبان بالكامل في السوق اليوم. المستثمرون يبيعون الأسهم لجني الأرباح».

وكبحت الانخفاض أسهم الرقائق والمكونات الإلكترونية. وارتفع سهم تايو يودن 3.92% وربح سهم طوكيو إلكترون 0.98%. وزاد سهم روم 1.02% وتي.دي.كيه كورب 0.4%.

وصعد سهم طوكيو إلكتريك باور 7.63% إذ ارتفعت أسعار بيع الكهرباء بالجملة في اليابان بسبب أن مزودي الطاقة الكهربائية بحاجة ماسة للإمدادات لتلبية الطلب على التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وتقدم 120 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 101.

ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 3.35%، بعد أن ذكرت وكالة أنباء جيجي برس أن شركة الطيران ستسجل أسوأ أرباح جارية للتسعة أشهر المنتهية في ديسمبر، وتراجع سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 1.77%.



