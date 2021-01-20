«الاتحاد للطيران» تستأنف الرحلات إلى الدوحة

أبوظبي (الاتحاد) - ابتداءً من 15 فبراير 2021، تستأنف الاتحاد للطيران، رحلاتها التجارية بين أبوظبي، والعاصمة القطرية الدوحة. وتبدأ هذه الخدمة برحلة يومية على متن طائرة إيرباص A320 وطائرة بوينج 787-9 دريملاينر.

وقالت الشركة في بيان اليوم: إن هذه الخطوة رهناً بالموافقات الحكومية المختصة.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: «مع عودة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، يدعم استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين».

وأضاف: «إن إضافة وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات في خضم جائحة كورونا هي خطوة نحو العودة التدريجية إلى جدول الرحلات العادي إلى المزيد من المدن على شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية».