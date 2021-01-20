«الشارقة الإسلامي» يقر توزيع 8% نقداً





الشارقة (الاتحاد)

أقر مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي توزيعات نقدية بنسبة 8 % من رأس المال المدفوع عن أعماله في العام 2020 حيث حقق المصرف ارتفاعاً في أرباحه التشغيلية بلغت 697.7 مليون درهم وبنسبة 8.7 % مقابل 642.1 مليون درهم عن العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة .

وقال البنك "نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فقد قام المصرف بالتحوط لمواجهة أي مخاطر محتملة كنتيجة لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث بلغت المخصصات 255.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 96.8 مليون درهم عن العام السابق ونتيجة لذلك انخفض صافي الربح ليصل إلى 405.8 مليون درهم مقارنة بـ 545.5 مليون درهم عن عام 2019 بانخفاض ونسبته 25.6 %".

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 15.5 % لتصل إلى 53.6 مليار درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام السابق.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، حيث ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى مبلغ 29.3 مليار درهم بزيادة قدرها 4.1 مليار درهم ما يعادل 16.4 بالمائة مقارنة بـ 25.1 مليار درهم عن العام السابق.