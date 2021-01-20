إمباور تتفاوض لتنفيذ 4 صفقات استحواذ

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن خططها لاستثمار 1.6 مليار درهم لإنشاء 7 محطات جديدة في دبي خلال العام الجاري، والتوسع محلياً وخارجياً من خلال 4 صفقات استحواذ يجري التفاوض بشأنها حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، ويتوقع أن يتم الكشف عن أولى هذه الصفقات قريباً.

وأعلنت المؤسسة، تسجيل أرباحاً صافية للعام 2020 بلغت 901 مليون درهم، بنمو قدره 3.4% عن العام 2019، وذلك على الرغم من الآثار الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 العالمية وما ترتب عليها من إجراءات احترازية ووقائية وقيود على الحركة والتنقل والسفر، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي طالت نسب الإشغال في قطاعات الفنادق والمكاتب التجارية، وهما من القطاعات الحيوية في محفظة المشاريع التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق.

ووفقاً للبيانات التي أعلنتها الشركة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، حققت إمباور زيادر في إجمالي الإيرادات للعام 2020 بنسبة 3% لتصل إلى 2.36 مليار درهم، كما واصلت الشركة توسعاتها خلال العام الماضي من خلال توقيع عقود بقيمة 1.39 مليار درهم، شملت بناء محطات تبريد مناطق جديدة، وتوسيع شبكة أنابيبها، وعقود لإنشاء غرف تبادل الطاقة الحرارية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، خلال المؤتمر الصحفي، إن المؤسسة نجحت خلال عام 2020 في مواصلة نمو الأرباح مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى توسعات في عدد المحطات، وتمديدات شبكة خدمات تبريد المناطق، وارتفاع في أعداد المباني والمتعاملين، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وكشف ابن شعفار عن خطط إمباور لاستثمار 1.6 مليار درهم لإنشاء 7 محطات جديدة في دبي خلال العام الجاري، والتوسع محلياً وخارجياً من خلال تنفيذ 4 صفقات استحواذ يجري التفاوض بشأنها حالياً، من بينها صفقات في كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين ومصر، متوقعاً أن يتم الكشف عن أولى الصفقات قريباً.



