«الإمارات دبي الوطني» يدرج سندات في «ناسداك دبي» بقيمة 750 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

قرع هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار.

تعتبر هذه السندات أول إصدار دين عام بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021. وستعزّز عائداتها جهود بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، في سبيل دعمه لعملائه وللاقتصاد الإماراتي ككل خلال تعافيه الشامل من آثار كوفيد – 19.

تم إصدار هذه السندات لمدة خمس سنوات بنسبة فائدة 1.638٪، وهي أقلّ نسبة على الإطلاق لمعاملة بمدة خمس سنوات من قبل بنك الإمارات دبي الوطني. وقد استقطب الإصدار طلبات بقيمة 2.3 مليار دولار من أكثر من 140 حسابا. وكان الطلب عالمياً بنسبة 49٪ من آسيا، و35٪ من أوروبا، و11٪ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و 5٪ من الولايات المتحدة وغيرها.