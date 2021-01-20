إفصاحات إيجابية تضيف 11 مليار درهم لمكاسب الأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (دبي)

أعادت الأخبار الإيجابية التي أعلنت عنها شركات قيادية، شهية التداول النشط لدى المستثمرين لتتمكن مؤشرات الأداء وأسعار الأسهم اليوم من الوصول إلى مستويات جديدة محققةً مكاسب سوقية جيدة للغاية، بلغت 11.1 مليار درهم، منها 6.73 مليار درهم لسوق أبوظبي و4.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وجاءت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية، بشكل رئيس، من الارتفاعات التي حققها سهم «الدار العقارية» بعد الإفصاح عن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطار عمل بين حكومة أبوظبي والشركة تتولى بموجبه تنفيذ مجموعة من المشاريع الرئيسية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار درهم، حيث رأى المستثمرون أن ذلك الخبر سينعكس على نتائج الأعمال في الفترات المالية المقبلة.

وتصدر سهم «الدار العقارية» الذي يعتبر المحرك الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قوائم الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الحجم والقيمة، والأكثر ارتفاعاً من حيث السعر، ليغلق عند 3.6 درهم، وهو السعر الأعلى للسهم منذ نحو 6 سنوات.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاته ولكن بنسبة أقل من الارتفاعات القياسية في الأيام الماضية، ليرتفع بنسبة 0.25% ليغلق عند 5676 نقطة، في حين أضاف مؤشر سوق دبي المالي نحو 38.8 نقطة لمكاسبه ليغلق عند مستوى 2792.3 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.4%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.28 مليار درهم من تداول 706.56 مليون سهم خلال 11489 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 710.62 مليون درهم بعد تداول 229.9 مليون سهم، خلال تنفيذ 5320 صفقة.

وتصدر سهم «الدار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بنحو 58.3 مليون سهم، تلاه «طاقة» بتداول 47.6 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 31 مليون سهم.

وحل سهم «إشراق» رابعاً بحجم تداولات 16.9 مليون درهم، ثم «دانة غاز» بحجم تداولات 14.7 مليون سهم.

وحقق سهم «الدار العقارية» أعلى قيمة تداولات بلغت 207.8 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بقيمة 121.5 مليون درهم، ثم «طاقة» بقيمة 72.7 مليون درهم.

وحل سهم «العالمية القابضة» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 62 مليون درهم، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة تداولات 61.1 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تأثراً بارتفاعات إيجابية حققتها الأسهم النشطة، وجاء في مقدمتها أسهم «الدار العقارية» بنسبة 8.11%، و«طاقة» بنسبة 4.8% و«بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 4.4%، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 2.44%، و«إشراق» بنسبة 3%، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم «العالمية» بنسبة 0.47% و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.53% و«دانة غاز» بنسبة 0.28%، وفي المقابل انخفض سهم «اتصالات» بنسبة 3.17% نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعه في اليوم السابق بالحد الأقصى.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام، تفاعلاً مع صعود أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 10 شركات، وتم التعامل على 476.6 مليون سهم، بقيمة 569.45 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6169 صفقة.

وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات بنحو 95 مليون درهم، وتلاه «سوق دبي المالي» بقيمة تداول 75.5 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 66.7 مليون درهم.

وتصدر سهم «ديار العقارية» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 137.6 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 81.6 مليون سهم، ثم «سوق دبي المالي» بتداول 60.9 مليون سهم.

ودعم صعود الأسهم النشطة ارتفاع مؤشر سوق دبي، حيث صعد «ديار» بنسبة 6.1%، وارتفع «سوق دبي المالي» بنسبة 5.88%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.36% و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.61%، وصعد «إعمار العقارية» بنسبة 0.96%، كما ارتفع «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.78% و«جي إف إتش» بنسبة 1.64%.



