«مصدر» توقع اتفاقية استراتيجية مع «الإمارات دبي الوطني»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وذلك لتوفير خدمات إدارة الاستثمارات لصندوق «مصدر» للاستثمار العقاري الأخضر، الأول من نوعه في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات الواسعة لكل من «مصدر لإدارة رؤوس الأموال»، وهي شركة إدارة صناديق مالية تم تأسيسها مؤخراً وحاصلة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مجال العقارات المستدامة وإدارة الصناديق.

وكانت «مصدر» قد أعلنت عن إطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير من العام الماضي. وتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي العالمي كصندوق استثماري مؤهل، حيث يوفر للمستثمرين فرصة قيمة للاستثمار في محفظة فريدة تضم أصولاً عقارية مستدامة ومدرة للدخل.

وأكدت «مصدر» حصول الصندوق على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي للبدء بعملياته.

ويضم صندوق «مصدر» للاستثمار العقاري الأخضر حالياً أربعة عقارات تجارية ضمن مدينة مصدر، إحدى أكثر مدن العالم استدامة ومركز التكنولوجيا والابتكار في أبوظبي. وينخفض استهلاك جميع هذه العقارات من المياه والكهرباء بنسبة 40% تقريباً، مقارنةً بالمباني الأخرى في أبوظبي، وقد حصلت جميعها على تصنيف 3 لآلئ أو أعلى وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة بأبوظبي، كما نال واحد من هذه المباني شهادة «لييد» البلاتينية.

وقال عبد الله بالعلاء، مدير تنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العقاري المستدام في «مصدر»: «يعتبر صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كما أنه يعكس التزام مصدر بتعزيز ريادتها في مجال التطوير العقاري المستدام».

وأضاف بالعلاء: «نشهد حالياً تنامي اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار المسؤولة، فضلاً عن التوجه إلى تقييم الشركات بناء على معايير محددة ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبدوره يمنح صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر المستثمرين هذا الخيار من خلال إفساح المجال أمامهم للاستثمار في عقارات مستدامة ومدرة للدخل، مع التركيز بشكل أساسي على مدينة مصدر. كما يمثل الصندوق وسيلة تتيح للمطورين العقاريين المشاركة كجهة ثالثة والعمل على تسييل أصولهم، وهو ما يساهم في جذب مطوري العقارات المستدامة إلى مدينة مصدر، فضلاً عن تحفيز المستثمرين المحلين والعالميين المهتمين بقطاع الاستدامة».

من جهته، أعرب ستيف كورين، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، عن سعادته بهذا التعاون الذي يجمع اثنتين من أقوى العلامات التجارية في الإمارات لدعم صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، الذي يمثل منتجاً استثمارياً جديداً ومميزاً ضمن سوق الاستثمار العقاري المستدام في الإمارات.