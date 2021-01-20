«طاقة أبوظبي» تطلق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «سياسة إنتاج الطاقة من النفايات» في الإمارة، بهدف دعم تحول إمارة أبوظبي نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال تعزيز دور وأهمية الاقتصاد الدائري، بحسب بيان صادر اليوم.

وقالت الدائرة: «تأتي سياسة إنتاج الطاقة من النفايات في إطار حرص دائرة الطاقة في أبوظبي على تعزيز استراتيجيات إمارة أبوظبي في قطاع الطاقة وقطاع إدارة النفايات، ودراسة الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤثر في العرض والطلب المحلي لقطاع الطاقة، وتنظيم الرسوم والتعريفات والأسعار في القطاع. وتطبق السياسة على جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي».

وجاء إطلاق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات بالتنسيق بين دائرة الطاقة في أبوظبي وعدد من الجهات المعنية في أبوظبي وهي: شركة القابضة (ADQ)، ومركز تدوير، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، وهيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومدينة مصدر.

ومن جهته، قال محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن الدائرة تعمل وفق منهجية متكاملة لتطوير كامل قطاع الطاقة وفق رؤية مستقبلية تضمن استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل الإيفاء بالتزامات القطاع تجاه زيادة الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة. وتعد سياسة إنتاج الطاقة من النفايات خطوة مهمة في سبيل تعزيز قطاع توليد الطاقة من النفايات وزيادة الاستثمار فيه، وتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المصدر الحيوي لتوليد الطاقة وإعادة استخدامها في مختلف القطاعات الحيوية».

وأضاف: «إن السياسة الجديدة هي ثمرة تعاون بين دائرة الطاقة ومختلف الجهات المعنية، وهو ما نهدف من خلاله إلى تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الدائري، حيث نهدف إلى تطوير وتوسيع مشاريع رائدة لتوليد الطاقة من النفايات وخلق نموذج عالمي للاستدامة في أبوظبي».

وتفصيلاً، أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي سياسة إنتاج الطاقة من النفايات في الإمارة لدعم وتمكين مشاريع توليد الطاقة من النفايات عبر تحديد عدد من الآليات وهي، أسس التنسيق بين قطاع الطاقة وقطاع إدارة النفايات في أبوظبي، وتطوير واختيار مشاريع توليد الطاقة من النفايات، وآلية تغطية تكاليف وسعر الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة من النفايات، وترخيص وتنظيم ومراقبة محطات توليد الطاقة من النفايات والتزامات شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وتهدف السياسة إلى مناقشة العقبات المحتملة التي قد تواجه تطوير إنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تيسير تطوير إنتاج الطاقة من النفايات عن طريق مناقشة العقبات المحتملة التي قد تواجه قطاع الطاقة وتخفيف حدتها وتذليلها، لتيسير إنشاء وتطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي في المستقبل.