50 % نمو شحنات الأدوية في «الاتحاد للشحن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن زيادة سنوية بنسبة 50% في عمليات شحن الأدوية التي تتم عن طريق خدمة فارما لايف «PharmaLife» المتخصصة بخدمات الأدوية والرعاية الصحية، وذلك خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

ويتزامن هذا النمو السنوي مع احتفال الشركة بالذكرى السنوية الثانية لحصولها على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية ولوجستيات علوم الحياة، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي «IATA CEIV Pharma» بالتعاون مع مطار أبوظبي الدولي والاتحاد لخدمات المطار، حيث تُعدّ واحدة من 24 شركة شحن معتمدة في هذا المجال في العالم.

وتغطي عمليات الاتحاد للشحن حالياً أكثر من 1050 منطقة تجارية حاصلة على اعتماد«IATA CEIV Pharma»، ما يضمن سلامة المنتجات خلال عملية النقل. كما كشفت الاتحاد للشحن عن تسجيل نمو قوي في معدل شحنات المنتجات التي تتطلب درجة حرارة من +2 إلى +25 درجة مئوية، التي أطلقتها الشركة في أواخر عام 2020، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة الطلب على المنتجات التي تتطلب درجة حرارة مضبوطة من +15 إلى +25 درجة مئوية و باردة من +2 إلى +8 درجة مئوية. وقال بدر آل علي مدير تجاري أول الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: «تتمتع الاتحاد للشحن بخبرة واسعة في مجال النقل العالمي للمنتجات الدوائية التي تتسم بحساسيتها تجاه الوقت ودرجات الحرارة، بما فيها اللقاحات، ولذا تمتثل عملياتها للمتطلبات الصارمة التي تفرضها الجهات المُصنّعة لهذه المنتجات. وأتى اعتماد IATA CEIV Pharma تأكيداً على قدرات الشركة في هذا المجال وتعزيزاً لثقة الشركاء لتوفير حلول عالية الجودة في 54 محطة تشغيل للمنتجات الدوائية مع الخبراء المتخصصين لتقديم الخدمات الاستشارية».