الذهب يصعد بفعل توقعات التحفيز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأونصة، وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولاراً.

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل التركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه اليوم الأربعاء، فيما سينصب الاهتمام أيضاً على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة 25.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2367.29 دولار.