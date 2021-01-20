تسلا تحقق في حادث اشتعال النار في سيارة بالصين



ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات تتعاون حالياً مع إدارة الإطفاء في مدينة شنغهاي الصينية؛ لمعرفة سبب حادث اشتعال النار في إحدى السيارات من طراز موديل 3 التي تنتجها الشركة الأميركية.

وأشار موقع شنغهاي سيكيورتيز نيوز الإخباري الصيني إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مضيفاً أنه قد يكون ناجماً عن حدوث تماس كهربائي في بطارية السيارة بعد اصطدام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة تسلا الأميركية لم ترد على طلبها للتعليق على النبأ.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من بدء تسلا تسليم السيارات من طراز موديل واي التي تنتجها في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية للعملاء في الصين.

وبحسب بيان تسلا فإنها أنشأت أيضا أكثر من 720 محطة للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء الصين.

وكان موقع شركة تسلا على الإنترنت قد أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن بعض العملاء الذين يريدون الحصول على السيارة المصنوعة محليا «موديل واي» في الصين سيضطرون للانتظار فترة طويلة وهو ما يشير إلى الطلب المتزايد على هذه السيارة في السوق الصينية.