3209 فروع لشركات خليجية وأجنبية في الإمارات

أبوطبي (وام)

ارتفع عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في دولة الإمارات إلى 3209 فروع مع نهاية شهر ديسمبر 2020 بزيادة 3.5% مقارنة مع شهر نوفمبر من العام ذاته، بحسب إحصائيات السجل الوطني الاقتصادي.

ويعكس النمو المسجل في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الدولة عودة النشاط بقوة للقطاع، وذلك عقب حالة التباطؤ التي شهدها منذ الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.

وتعد الإمارات مقراً رئيساً لفروع مجموعة كبيرة من الشركات الخليجية والأجنبية، والتي تعتبر الدولة نقطة انطلاق لعملها في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتظهر إحصائيات السجل الوطني الاقتصادي أن عدد فروع الشركات الأجنبية وصل في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 2446 فرعاً تعمل النسبة الأكبر منها انطلاقاً من إمارة دبي.

وعلى مستوى فروع الشركات الخليجية في دولة الإمارات فقد وصل عددها مع نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 763 فرعاً، علماً بأن النسبة الأكبر منها تعمل أيضا انطلاقاً من إمارة دبي.

يشار إلى أن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر نشاطاً من حيث نسبة النمو المسجلة في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في دولة الإمارات، وتواصل النمو بعد ذلك في بقية أشهر العام 2020.