ثقة المستهلك بدبي ترتفع لأعلى مستوى منذ 2017

دبي (الاتحاد)

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي، خلال الربع الرابع من 2020 إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثالث للعام 2017، حيث سجل 142 نقطة خلال الربع الرابع من 2020، مقارنة بـ133 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي و132 نقطة من الربع الثالث لعام 2020.

ومن جانبه، كشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين، خلال الأشهر الـ12 المقبلة حيث أبدى 82% من المستهلكين تفاؤلهم، مقارنة بـ79% لنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح المؤشر أن المواطنين هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الظروف المادية الشخصية بنسبة 84%.

وأوضح لوتاه أن تفاؤل 83% من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة بشكل عام وتفاؤل 97% من المستهلكين المواطنين تجاه الوضع الاقتصادي لنفس الفترة، وأبدى 85% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه تحسن فرص الحصول على وظيفة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه المبادرات الاقتصادية التي تم تنفيذها والنمو في النشاط الاقتصادي بعد إعادة فتح الأسواق، ما أثر بشكل إيجابي على انطباعاتهم بشأن الحصول على وظيفة خلال الفترة المقبلة.