«كورونا الجديدة» تبطئ تعافي الطلب على النفط

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن تعافي الطلب على النفط سيتضرر من ارتفاع حاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وإن الوضع سيتحسن بفعل إجراءات التطعيم والتحفيز في النصف الثاني من العام.

وأضافت في تقريرها الشهري «إغلاق الحدود وإجراءات التباعد الجسدي وعمليات الإغلاق... ستستمر في تقييد الطلب على الوقود إلى أن يتم توزيع اللقاحات على نطاق أوسع، على الأرجح بحلول النصف الثاني من العام».

وقالت: «يعكس هذا التعافي بشكل أساسي تأثير حزم الدعم المالي والنقدي». وترجع توقعات وكالة الطاقة الدولية الأكثر قتامة إلى أسباب، من بينها ظهور سلالات جديدة من الفيروس وتطبيق إجراءات العزل العام مجدداً في الصين والعقبات اللوجستية التي تواجه عمليات توزيع اللقاحات.

وفي إشارة إلى أن التحسن في الطلب العالمي على النفط انعكس في ديسمبر، خفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها توقعاتها للربع الأول بمقدار 580 ألف برميل يومياً وتوقعاتها لعام 2021 بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب في النصف الثاني من العام، فإنه «من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من النفط».