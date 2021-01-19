ربط جوي مباشر بين رأس الخيمة ومملكة البحرين

رأس الخيمة (وام)

وقع مطار رأس الخيمة الدولي مذكرة تفاهم مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين؛ بهدف توفير ربط مباشر بين إمارة رأس الخيمة ومملكة البحرين.

تم توقيع مذكرة التفاهم في اجتماع افتراضي عبر «الإنترنت» من قبل سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، والقبطان وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وتُعد هذه الخطوة إيذاناً بمرحلة جديدة من عمليات مطار رأس الخيمة.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، إن إمارة رأس الخيمة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، شهدت المزيد من التطورات، سواء على صعيد التوسعات والتطوير المتواصل لمشاريع الجذب السياحي، بما فيها توسعة مطار رأس الخيمة وتطوير قطاع الطيران المدني في الإمارة، وأضاف أن نجاح إمارة رأس الخيمة في التحول إلى واحدة من أبرز الوجهات والمقاصد السياحية في المنطقة.