تعاون بين «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«إياتا»

جنيف (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن اتفاقيتي تعاون مع الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، لتصبحا بموجبهما من أولى شركات الطيران العالمية لتجربة تطبيق وثيقة «إياتا الإلكترونية للمسافر».

وتتوفر الوثيقة، من خلال برنامج متوفر على الأجهزة الذكية، الذي يساعد المسافرين على إدارة إجراءات السفر بسهولة وأمان، وبما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة لأي جهة حكومية في العالم والمتعلقة بالمعلومات حول اختبارات ولقاحات فيروس (كوفيد-19).

وفيما يتعلق بالاتحاد للطيران، تتوفر الوثيقة للمسافرين على عدد من الرحلات المحددة التي تنطلق من أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم توسيعها لتشمل وجهات أكثر في المراحل المقبلة.

وتتيح الوثيقة للمسافرين عبر الاتحاد للطيران إنشاء «جواز سفر رقمي» الذي يسمح لهم وقبل السفر، بالتحقق من توافق معايير الاختبار، أو اللقاح مع متطلبات جهة السفر

وتتيح الوثيقة للمسافرين عبر طيران الإمارات إنشاء «جواز سفر رقمي».