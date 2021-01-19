«ائتمان الصادرات» توقع اتفاقية مع بنك التنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، اتفاقية شراكة مع بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل التجارة وحماية ائتمان الصادرات، وبالتالي تعزيز نمو وتنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.

وقالت الشركة في بيان أمس: «ستشجع هذه الاتفاقية الشركات الإماراتية على زيادة صادراتها واستثماراتها في أفريقيا».

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز تنافسية الصادرات الإماراتية في أفريقيا. وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها.