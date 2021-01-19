«الدار العقارية» تختتم مسابقة «منصة» لروّاد الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» عن الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة «منصّة» لروّاد الأعمال الهادفة إلى تشجيع روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الأكثر ابتكاراً في قطاع التجزئة والمقاهي والمطاعم بدولة الإمارات.

وبعد التقييم الدقيق للمشاركات الـ 150 التي تلقتها الدار، اختارت لجنة تحكيم المسابقة سبعة مرشحين نهائيين لتطوير مشاريعهم والحصول على التدريب اللازم.

واختارت لجنة المسابقة ثلاثة فائزين لتطوير أفكارهم المبتكرة على أرض الواقع، من خلال تأسيس مشاريعهم في «ممشى السعديات».

وحصل الفائزون الثلاثة على حوافز مالية بلغت قيمتها 1 مليون درهم، كما وقعوا عقود تأسيس أعمالهم مع عقد إيجار لمدة عام مجاناً في مشروع ممشى السعديات، المجاور لمتحف اللوفر أبوظبي والواجهة البحرية في جزيرة السعديات.

وتعليقاً على هذه المسابقة، قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية لدى الدار العقارية: «تهدف مسابقة ‹منصّة› إلى رصد ودعم المواهب المحلية وتعزيز نمو مجتمع روّاد الأعمال ممن يمتلكون الإمكانات والمقومات اللازمة لإعادة رسم ملامح قطاع التجزئة في أبوظبي بجانب تلبية احتياجات العملاء المتنامية والمتطوّرة بشكل مستمر. ويُعد نجاح النسخة الأولى من هذه المسابقة دليلاً على الطاقات والمواهب الواعدة التي يمكن صقلها وتطويرها أبوظبي. وقد أظهر الفائزون الثلاثة مستويات عالية من الريادة والفكر المبتكر والإصرار والتصميم على تحقيق أهدافهم، ونحن متحمسون للترحيب بهم ضمن مشاريعهم في ’ممشى السعديات’، ونتطلع إلى رؤية مفاهيمهم المبتكرة وترجمتها على أرض الواقع إلى مشاريع أعمال محلية بالكامل.»

وبهذه المناسبة، قال راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، والمدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «إن تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة هو الخامس عالمياً ضمن قائمة أبرز الوجهات الدولية في قطاع التجزئة، ومن المتوقع أن تستحوذ دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على نحو 77% من إجمالي المبيعات بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمس سنوات القادمة. ولا شك بأن نجاح رواد الأعمال والمبتكرين المحليين، يؤكد أهمية تقديم الفرص والدعم والتدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة، لما له من أثر كبير على نمو وازدهار الاقتصاد حتى في أحلك الظروف وأصعب التحديات».

وتعقيباً على كونها الفائزة الأولى لتأسيس مشروعها «كوفي آركيتكتشر» في «ممشى السعديات»، قالت نوران البناي: «لقد أتاحت لي مسابقة ‹منصّة› التي تقدمها شركة الدار العقارية فرصةً لتطوير وصقل مهاراتي كرائدة أعمال وتحويل أفكاري إلى مشروع حقيقية. وإنني فخورة باختياري ضمن الفائزين الثلاثة، وأتطلع إلى تقديم مفهوم ‹كوفي آركيتكتشر› إلى مجتمع أبوظبي».