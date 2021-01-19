باركيندو: «أوبك» متفائلة لتعافي سوق النفط في 2021

لندن (رويترز) - قال أمين عام أوبك محمد باركيندو في مؤتمر عن بُعد اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بحذر حيال تعافي سوق النفط هذا العام من تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف محمد باركيندو أن الاجتماعات الشهرية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا تستهدف منع عودة ظهور اختلال بين العرض والطلب في السوق.

ورداً على سؤال بشأن موقف المنظمة حيال ذروة النفط قال محمد باركيندو: أوبك تتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية.

وقال أمين عام أوبك: هدف «أوبك+» لا يزال تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأعرب عن تطلع منظمة الدولة المصدرة للنفط «أوبك» لمواصلة العمل مع قطاع النفط الأميركي في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.