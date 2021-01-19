بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح

نيويورك (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت عند الفتح، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير أرباح تبعث على التفاؤل من بنوك أميركية كبرى، ومن شركة هاليبرتون، بينما ينتظر المستثمرون كلمة لجانيت يلين المرشحة لرئاسة وزارة الخزانة الأميركية من المتوقع أن تدافع فيها عن حزمة تحفيزية تتضمن إنفاقاً عاماً ضخماً.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.24% إلى 30887.42 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.36% إلى 3781.88 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.03% إلى 13132.73 نقطة.