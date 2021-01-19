«جولف أبوظبي» يجمع النخبة في النسخة 16

أبوظبي (الاتحاد)- أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اكتمال التحضيرات التنظيمية لانطلاقة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تدشن نسختها الـ 16 في نادي أبوظبي للجولف الخميس، ضمن أولى محطات سلسلة رولكس الأربع في إطار أجندة الجولة الأوروبية للفئة الممتازة.

وتقام البطولة وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، طبقاً للبروتوكول المتبع لعودة واستئناف الأنشطة والفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي، كما يحرص مجلس أبوظبي الرياضي الذي يشرف على تنظيم البطولة السنوية على مواصلة خططه الطموحة لاستقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية؛ من أجل ترسيخ المكانة الريادية للعاصمة أبوظبي كواحدة من أهم الوجهات الرياضية الدولية.

ويأتي تنظيم البطولة منذ عام 2006، بإشراف تحكيمي من الجولة الأوروبية للجولف، كما تقام البطولة بطريقة لعب: 72 حفرة مقسمة على 4 جولات وفق نظام معدل الضربات، وبعد 36 حفرة، يتأهل فقط أول 65 لاعباً ومن تعادل معهم في معدل الضربات.

في المقابل، تمثل بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف قيمة إعلامية دولية لكافة المحطات والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية والوسائل المسموعة والمقروءة، ويصل البث التلفزيوني للبطولة لأكثر من 490 مليون منزل، بما يغطي أكثر من 150 دولة حول العالم في كل أسبوع، ما ينتج عنه أكثر من 2200 ساعة بث عالمية.

ويشارك في البطولة العالمية نخبة نجوم الجولف في العالم، ضمن أولى محطات سلسلة رولكس في موسم السباق إلى دبي 2021، وقال محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بجمع الوفود واللاعبين المشاركين في النسخة السادسة عشرة التي تشهد مشاركة نخبة النجوم وأوائل الجولف العالميين، لتعكس رؤيتنا وحرصنا على مواصلة تقديم أفضل الفعاليات الرياضية، وترسيخ مكانة وريادة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية شديدة التميز».

وأضاف: «تمثل هذه البطولة منصة رياضية عالمية من حيث قوة المنافسات، ولكونها فاتحة جولات سلسلة رولكس الشهيرة للموسم الجديد، ضمن الجولة الأوربية للفئة الممتازة»، مشيداً بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ودوره الكبير الذي يترجم خطط التطوير الرياضي بفاعلية وبمزيد من المنجزات التنموية لعاصمة الرياضة العالمية أبوظبي.

وأكمل: «يعكس تنظيم البطولة في ظل ظروف المرحلة الحالية، مدى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي وقدرتها على احتضان واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية في ظل تطبيق أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع المشاركين، وذلك بفضل تعاملها الأمثل في المرحلة الراهنة والمقومات التي تمتلكها وقدرتها على صدارة المؤشرات العالمية في مختلف المجالات».

وتابع: «ترسخ البطولة شراكة نموذجية مميزة، وتعكس استضافتها مدى الالتزام الكبير من أبوظبي تجاه الأسرة الرياضية الدولية والدعم المتواصل لخطط استقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية، بما يدعم ويعزز التفاعل الرياضي في مجتمع أبوظبي؛ ويرسخ مكانة العاصمة كإحدى الوجهات العالمية الرائدة».

وقال: «تؤكد إمارة أبوظبي يوماً بعد آخر، مكانتها الرياضية المرموقة في العالم، نظراً لما تقدمه من بنية تحتية وخدمات عالية الجودة، علاوة على ما تتمتع به من مستويات عالية من الأمن والأمان، ما جعل منها واحة سلام وتعايش وتسامح وتلاقٍ بين شعوب العالم، حتى غدت الوجهة الرياضية المميزة والمفضلة عالمياً».

وأكد محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي أن تنظيم بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف، للعام السادس عشر على التوالي، يعكس الشراكات المثمرة والنجاحات الكبيرة التي تقطعها البطولة في جذب واستقطاب نخبة لاعبي العالم في الجولف، مبيناً أن الحدث يمثل انطلاقة مميزة للفعاليات العالمية المعتمدة في الأجندة الرياضية لعام 2021 وسط إجراءات وتدبير وقائية عالية الجودة.

وقال: «إن بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف التي تقام في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ودعمه المتواصل لخطة استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، تواصل مسيرتها الرائدة بتحقيق نجاحات مهمة وعوائد اقتصادية وسياحية ومجتمعية ورياضية للعاصمة أبوظبي».

وأعرب المحمود عن فخره بالمكانة العالمية للبطولة التي تقام منذ عام 2006 وصولاً للنسخة السادسة عشرة التي تشهد مشاركة المصنفين الأوائل على مستوى العالم، ما يؤكد الحضور البارز لأبوظبي وريادتها في تنظيم واستضافة نخبة الفعاليات الرياضية الدولية.

وأضاف:«سعداء بمشاركة النخبة في البطولة التي تضم عدداً من النجوم البارزين لتؤكد سمعتها كواحدة من أهم بطولات سلسلة رولكس في الجولة الأوروبية»، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي يتطلع دائماً لتحقيق التطور والتقدم بكافة الرياضات، دعماً لمكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، معرباً عن سروره بتجدد موعد البطولة للعام السادس عشر على التوالي، والذي يمثل انعكاساً إيجابياً لما وصلت إليه الرياضة في الإمارات من تطورات كبيرة على مختلف الصعد.