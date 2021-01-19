31 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (دبي)

قادت أسهم شركتي الاتصالات مؤشرات أسواق الأسهم المحلية لتحلق إلى مستويات جديدة بعدما سجل سهما «اتصالات» و«دو» ارتفاعات بالحد الأقصى خلال جلسة التداول اليوم. وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، قفزاته غير المسبوقة مرتفعاً بنسبة 3.14% ليغلق عند 5662 نقطة، في حين أضاف مؤشر سوق دبي المالي نحو 27.2 نقطة لمكاسبه ليغلق عند مستوى 2753.4 نقطة مرتفعاً بنسبة 1%.

وجاوزت مكاسب القيمة السوقية مع نهاية جلسة تعاملات حاجز 30.9 مليار درهم منها 26.66 مليار درهم لسوق أبوظبي و4.25 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وقفزت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 1.45 مليار درهم من تداول 492.88 مليون سهم خلال 11943 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 852.83 مليون درهم بعد تداول 171.29 مليون سهم، خلال تنفيذ 5403 صفقات.

وتصدر سهم «رأس الخيمة العقارية» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بنحو 45.86 مليون سهم، تلاه «الدار العقارية» بتداول 26.8 مليون سهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 19.98 مليون سهم، وحل سهم «اتصالات» رابعاً بحجم تداولات 13.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بحجم تداولات 9.4 مليون سهم.

وحقق سهم «اتصالات» أعلى قيمة تداولات بلغت 280.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 141.3 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 131.59 مليون درهم.

وحل سهم «الدار العقارية» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 89.99 مليون درهم، وتلاه «العالمية القابضة» بقيمة تداولات 64.6 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تأثراً بارتفاعات إيجابية حققتها الأسهم النشطة، وجاء في مقدمتها أسهم «اتصالات» بنسبة 14.9% إلى 20.8 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 7.16% إلى 0.614 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 3.26% إلى 6.66 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام تفاعلاً مع صعود أسهم 15 شركة مقابل انخفاض أسهم 12 شركة، وتم التعامل على 321.59 مليون سهم، بقيمة 598.59 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6540 صفقة.

وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 130.6 مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الاسلامي» بقيمة تداول 107.1 مليون درهم، ثم «دو» بقيمة 83.2 مليون درهم.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 51.2 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 31.6 مليون سهم، ثم «سوق دبي المالي» بتداول 29.7 مليون سهم.

ودعم صعود الأسهم النشطة ارتفاع مؤشر سوق دبي حيث تصدر قائمة الارتفاعات «دو» بنسبة 14.55% ليغلق عند 6.69 درهم، وارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 1.72% ليسجل 4.13 درهماً، كما ارتفع «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.6% و«إعمار مولز» بنسبة 0.51% و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.66%.



