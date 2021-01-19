«هيرميس» تستحوذ على 27.5% من تداولات أبوظبي خلال 2020

دبي (الاتحاد)

تصدرت المجموعة المالية «هيرميس» ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية في سوق دبي المالي لعام 2020، وجاءت في المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بحصص سوقية بلغت 32.53% و27.5% على التوالي.

كما حافظت على صدارتها بالمركز الأول في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية ببورصة ناسداك دبي بحصة سوقية 58.33%.

وحسب أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، فإن الشركة تصدرت ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق التي تعمل بها عبر أربعة قارات حول العالم، حيث حصدت المركز الأول على صعيد أسواق مصر والكويت ودبي وكينيا لعام 2020، كما احتلت المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بسوقي أبوظبي ونيجيريا، والمركز الثالث في السوق العُماني، مشيراً إلى أن الشركة تغطي 12 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على 75 سوقًا مبتدئاً.

وقال والي، إن «هيرميس» حلت بالمركز الأول في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحصة سوقية بلغت 36.40% خلال عام 2020، وتصدرت المرتبة الأولى في بورصة الكويت للعام الثالث على التوالي، في ضوء ارتفاع أنشطة التداول قبل وفي أعقاب ترقيتها من قبل مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «أم.أس.سي.أي» خلال نوفمبر الماضي، لتنضم بذلك إلى مصاف الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أن المجموعة جاءت في المركز الثاني بين شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية، بحصة سوقية بلغت 2.22%.