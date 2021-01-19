«أغذية» تعتزم الاستحواذ على «النبيل للصناعات الغذائية» الأردنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أغذية اليوم، أن مجلس إدارتها وافق على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة النبيل للصناعات الغذائية. وتعدّ "النبيل للصناعات الغذائية" شركة إقليمية رائدة في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة، وتمتلك شبكة توزيع محليّة ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً وسعة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً فضلاً عن 600 منتج. وسيكون إتمام الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

وحسب بيان للشركة، يشكل هذا الاستحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع الأطعمة المجمدة عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً، مما يضع مجموعة أغذية مباشرة في طليعة هذه الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً. وتستفيد المجموعة من خلال استحواذها على النبيل للصناعات الغذائية من إمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة بالإضافة إلى فرصة لتوسيع قاعدة منتجاتها في قطاع اللحوم المجمدة والمبردة على مستوى المنطقة، حيث تضمّ محفظة منتجات النبيل للصناعات الغذائية مجموعة واسعة من المنتجات الحلال 100٪ والتي يتمّ توزيعها على العملاء عبر قنوات عدّة تشمل مراكز البيع بالتجزئة والمطاعم وشركات التموين.

ومن المتوقع أن يوفر الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية فرصة كبيرة لتحقيق قيمة مضافة فورية وطويلة الأمد لجميع المعنيين بأعمال المجموعة ومجالات واسعة للاستفادة من تكامل الأعمال سواء من حيث رفع كفاءة التكاليف التشغيلية، أو زيادة الإيرادات عبر دمج الإمكانات وشبكات التوزيع، مما يتيح تعزيز انتشار منتجات التجزئة ذات القيمة المضافة والاستفادة من شبكة توزيع موسّعة عبر الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

وتعدّ النبيل للصناعات الغذائية من أبرز الشركات الإقليمية العاملة في القطاع من حيث البحث والتطوير، وقد أثبتت ريادتها في ابتكار منتجات تواكب متطلبات المستهلك مثل البروتينات النباتية. وستعزز هذه الإمكانات من جهود البحث والتطوير في مجموعة أغذية، مما يفتح الآفاق لتطوير منتجات جديدة بهوامش ربح أعلى.

وحققت شركة النبيل للصناعات الغذائية خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إيرادات بلغت 365 مليون درهم، وأرباح بقيمة 70 مليون درهم قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وصافي دخل بلغ 32 مليون درهم.

وتقوم أغذية من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ غير المباشر على حصة 80% من شركة النبيل للصناعات الغذائية، منها 60% من "القابضة" (ADQ )، عبر أداة قابلة للتحويل، وحصة 20% تستحوذ عليها أغذية من شركة "ايديال هولدنج ليميتد". والسعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في "أغذية" هو 5.50 درهم للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60% من النبيل للصناعات الغذائية 394 مليون درهم.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إن المجموعة تواصل تركيزها على التوسع نحو خطوط أعمال جديدة ومربحة في صناعة الأغذية والمشروبات بهدف ترسيخ مكانة أغذية كعلامة للجودة في المنطقة وتعزيز إمكانات ابتكار المنتجات في القطاع.

وأضاف: "يمثل الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية عند إتمامه خطوة جديدة نحو تحقيق طموحاتنا، حيث سيعتبر هذا الاستحواذ ذات قيمة كبيرة لأعمالنا ومساهمينا، ويتيح لنا التوسع في قطاع متنامٍ عبر منتجات عالية الجودة، كما أنه يجمع بين شركتين لديهما التزاماً متبادلاً بتحفيز الابتكار لمواكبة متطلبات المستهلكين وآخر التوجّهات في القطاع الاستهلاكي".