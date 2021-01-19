«الاتحاد للطيران» تطلق تطبيق «ترافل باس»





أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) والاتحاد للطيران، عن شراكتهما الجديدة لإطلاق تطبيق ترافل باس من أياتا لخدمة ضيوف الاتحاد للطيران.

ويساعد التطبيق المسافرين على إدارة رحلاتهم الجوية بسهولة وأمان، بالتوافق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بفحوص ولقاحات كوفيد-19.

وسيتوفر التطبيق مبدئياً للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلّها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021. وفي حال نجاحه، سيتم نشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

ويسمح تطبيق ترافل باس لضيوف الاتحاد للطيران بإنشاء «جواز سفر رقمي»، للحصول على نتائج فحوصات كوفيد-19 والتأكد من أنهم مؤهلون للسفر. والأهم من هذا، يمكّن التطبيق المسافرين من إدارة بيناتهم ويسهّل مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات المعنية بهدف السفر، إضافة إلى تنظيم وثائق السفر خلال الرحلة.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تعتبر فحوصات ولقاحات كوفيد-19 عاملاً أساسياً في عودة العالم إلى السفر. منذ 1 أغسطس، تعتبر الاتحاد شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تقديم كافة المسافرين نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا قبل كل رحلة وعند الوصول إلى أبوظبي، ما يمنح ضيوفنا مزيداً من الطمأنينة حول سلامتهم عند سفرهم معنا. تعد الأولوية بالنسبة لنا هي توفير طريقة سهلة وآمنة وفعالة للضيوف لتحديد المعلومات المطلوبة منهم وتأكيدها. وباعتبار الاتحاد للطيران من أولى شركات الطيران التي تتعاون مع أياتا كشريك رائد على تطبيق ترافل باس هو لخطوة مهمة إلى الأمام لضيوف الاتحاد وللقطاع ككل».