انكماش عجز الميزان التجاري لمصر 17% خلال 2020

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17 % على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الصادرات غير البترولية انخفضت واحداً بالمئة إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12 % إلى 63.587 مليار دولار.

من جهة أخرى، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خلال مؤتمر صحفي:

إن سندات التوريق في مصر ارتفعت 9% على أساس سنوي في 2020 لتبلغ 24.1 مليار جنيه، وزاد إجمالي أقساط قطاع التأمين 14% في 2020 إلى 40.1 مليار جنيه.

وأفادت بأن استثمارات صناديق التأمين الخاصة زادت 10% في 2020 إلى 83 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات العام الماضي 3.4 مليار جنيه، بزيادة 31% على أساس سنوي.

كما ارتفعت محفظة التمويل منتهي الصغر للشركات 13.2% إلى 18.5 مليار جنيه،

وزادت محفظة التأجير التمويلي للشركات 5% إلى 59 مليار جنيه.