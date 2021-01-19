محمد بن زايد: "أبوظبي للاستدامة" يرسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون الدولي لمواجهة التحديات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يرسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون مع المجتمع الدولي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": إن "استضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة - في أول حدث نفتتح به عام 2021 - ترسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحّة كقضية التغير المناخي، والعمل على تحقيق التعافي الشامل لمرحلة ما بعد " كورونا "، ودفع أجندة التنمية المستدامة لخير الإنسانية وتقدمها".