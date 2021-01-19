الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأميركي فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر عند 1809.90 دولار الذي بلغه أمس الاثنين. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1839.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.11 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1093.93 دولار بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2379.57 دولار.