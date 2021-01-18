أدنى مستوى لصادرات الصين من البنزين

بكين (رويترز) - هبطت صادرات البنزين الصينية 2.3 % على أساس سنوي في 2020 لتصل إلى أدنى مستوى في عامين مع تراجع الطلب العالمي على الوقود بعد أن فرضت حكومات قيوداً على السفر لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك نشرت اليوم الاثنين أن صادرات البنزين من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بلغت 16 مليون طن العام الماضي.

وبلغت الصادرات في ديسمبر 1.4 مليون طن بانخفاض 16.5% مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.

وكانت صادرات الديزل ضعيفة أيضاً في 2020 إذ هبطت 7.6% على أساس سنوي إلى 19.76 مليون طن.