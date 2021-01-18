مساع أوروبية لانتزاع خدمات اليورو من لندن

لندن (رويترز) - قال عضو بارز في برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد بحاجة إلى «خطة رئيسة» لنقل الخدمات المالية باليورو من لندن إلى التكتل المؤلف من 27 دولة إذا كان يريد توسيع دور العملة الموحدة في اقتصاد عالمي يهيمن عليه الدولار.

وأضاف ماركوس فيربر إنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي منافسة الدولار، فإنه يحتاج إلى نظام مالي لمجاراته.

وقال «نحتاج إلى خطة واضحة ومتدرجة تساعد الشركات الرئيسة في القطاع المالي على الانتقال من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي».

وأدلى فيربر بتعليقاته قبيل النشر المزمع لوثيقة للمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بشأن تعزيز الدور العالمي لليورو وتحديد سبل لتقليل الاعتماد على مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، بعد انفصال بريطانيا «بركست» عن التكتل.