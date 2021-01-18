كندا ترفع حظراً على تحليق «بوينج 737 ماكس»

مونتريال (رويترز) - قالت كندا اليوم الاثنين إنها سترفع في العشرين من يناير حظراً فرضته قبل حوالي عامين على تحليق طائرة بوينج 737 ماكس لتنضم إلى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، سمحت بعودة هذا الطراز من طائرات بوينج في أعقاب حادثي تحطم طائرتين أوديا بحياة 346 شخصاً.

وفي ديسمبر، قالت كندا إنها تتوقع رفع حظر تحليق طائرات 737 ماكس في يناير بعد الموافقة على إدخال تغييرات على تصميم الطائرة التي توقفت عن الطيران في مارس 2019 عقب الحادثين.