الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من سلع الرفاهية





لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ ساعدت قفزة في سهم عملاق صناعة السيارات الجديد ستيلانتيس وأسهم قطاع سلع الرفاهية في تعافي السوق من خسائر في التعاملات المبكرة أثارتها مخاوف حيال التعافي الاقتصادي وخسارة تكبدتها شركة التجزئة الفرنسية كارفور.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.2 % بعد تقلبه خلال الجلسة. وتراجع التداول عالميا في ظل إغلاق الأسواق الأميركية في عطلة يوم مارتن لوثر كينج.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 % مدعوما بقفزة 4.8 % لسهم أديداس، في حين هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % متأثرا بخسائر لأسهم قطاعي الطاقة والسفر. وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 %.

وكانت أسهم شركات لسلع الرفاهية مثل ريتشمونت وإل.في.إم.إتش من أكبر داعمي المؤشر ستوكس 600.

وتفوقت الأسهم الإيطالية حيث قفزت أسهم ستيلانتيس 7.6 % في اليوم الأول لتداولها بعد إكمال صفقة اندماج بقيمة 52 مليار دولار بين فيات كرايسلر وبي.إس.إيه للسيارات.

وهبط سهم كارفور 6.9 % بعد فشل عرض استحواذ بقيمة 16.2 مليار يورو (19.6 مليار دولار) من قبل منافستها الكندية أليمونتاسيون كوش-تار في مطلع الأسبوع.

وخسر السهم تقريبا جميع المكاسب التي حققها منذ إعلان الصفقة الأسبوع الماضي، حيث عارضتها الحكومة الفرنسية وعزت ذلك لمخاوف حيال الأمن الغذائي.



