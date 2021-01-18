وزراء مالية منطقة اليورو يتعهدون بمواصلة الدعم المالي

بروكسل (رويترز) - قال باسكال دونوهي رئيس مجموعة اليورو، إن‭ ‬وزراء مالية منطقة اليورو جددوا اليوم الاثنين تعهدهم بالإبقاء على سياسة تحفيزية للإنفاق العام لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19.

وأبلغ دونوهي مؤتمراً صحفياً «التحفيز المالي ضروري الآن لدعم المجتمعات في التغلب على عواقب كوفيد-19».