«غرفة الشارقة» تطلق أول مجلس عمل برتغالي

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس مجلس العمل البرتغالي الأول على مستوى إمارة الشارقة، الذي يعد باكورة مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال من تلك الدول، وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وشهد حفل إطلاق المجلس الذي أقيم في مقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور دانيال بونتيس المستشار الاقتصادي في سفارة البرتغال لدى الدولة، ولورديس إيزابيلو رئيسة مجلس العمل البرتغالي، بحضور محمد راشد الديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهبة المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة.

ورحب عبد الله سلطان العويس بهذه الخطوة مؤكداً أنها ستؤسس لإطلاق مزيد من المجالس للدول الصديقة في الشارقة، تحت مظلة مبادرة مجالس الأعمال التي تحرص الغرفة على رعايتها لأنها تعد من أهم الوسائل والسبل الرامية إلى تقوية الروابط بين البلدان المختلفة من جهة، ودعم العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية ودوائر الأعمال من جهة أخرى.

ولفت العويس إلى أن إطلاق مجلس العمل البرتغالي يعد حلقة وصل جديدة تعمق الروابط المتينة بين إمارة الشارقة وجمهورية البرتغال، وتضاف إلى سلسلة اللقاءات والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والتجارية بين البلدين الصديقين على مدار الأعوام السابقة، والتي كان آخرها البعثة الرسمية والتجارية التي نظمتها الغرفة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة في العام 2018، فضلاً عن استقبال الغرفة لوكالة التجارة والاستثمار البرتغالية في شهر أكتوبر الماضي، بما يُسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين ودفعها إلى مراحل تلبي تطلعات الجانبين.