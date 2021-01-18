إبرام أولى الصفقات الاستثمارية بمجمع الشارقة للابتكار

الشارقة (وام)

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن إبرام أولى الصفقات الاستثمارية تحت مظلة شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة»، بين مجموعة محمد هلال الإماراتية والشركة الإسبانية الناشئة «فيرتشو للأبحاث والتطوير»‏ المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، والعاملة في مجمع الشارقة للابتكار.

تنص اتفاقية الاستثمار على مساهمة مجموعة محمد هلال في توسيع نطاق نشاط شركة «فيرتشو للأبحاث والتطوير» التي تعمل في مجمع الشارقة للابتكار، ليشمل أسواقاً خارج دولة الإمارات، وإطلاق مركز بحوث علمي بمواصفات عالمية التقنية يعتمد منهجية مبتكرة للذكاء الاصطناعي تشمل التركيز على علم النفس باستخدام الخيول، وتطوير برامج رقمية ذكية مشابهة للألعاب الإلكترونية لتعزيز الصحة النفسية والذهنية، حيث يعتبر هذا الاستثمار الأول لمجموعة محمد هلال في مجال التكنولوجيا.

وأكد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن الصفقة تدل على ثقة المستثمرين بالمجمع وما يضمه من شركات ناشئة وواعدة، حيث تساعد شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» في دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة، وتوفير رؤوس الأموال في مراحل مبكّرة لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية، بالإضافة إلى تطوير تجمّعات اقتصادية عالمية في الدولة في مجالات الابتكار والإبداع والتصميم، ما يجعل الشركات المحلية ضمن الأفضل عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المتقدّمة، إذ تساعد الشبكة أصحاب الشركات في تلقي الاستثمارات والتفاوض على شروط كل صفقة من خلال الانضمام إلى مسرعة الأعمال وإعداد بياناتهم المالية والاستعداد لعرض أفكارهم على المستثمرين «الملائكة» أما الشركات الناشئة فيتم اختيار مجموعة من الشركات الواعدة تخضع لشروط معينة يضعها المجمع وضمن برنامج مسرع للأعمال يتم استحداثه لفترة زمنية محددة.