«طاقة» شريك عن قطاع الطاقة لأسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، عن اتفاقها مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لتكون «شريكاً عن قطاع الطاقة» لأسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وستوفر «طاقة» من خلال هذه الشراكة وسائل الدعم لفعاليات ومبادرات الأسبوع الذي يجمع نخبة من القادة العالميين ويعقد افتراضياً من 18-21 يناير الجاري، ويفسح المجال أمام سلسلة من النقاشات والحوارات الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية تساهم في دفع أجندة الاستدامة العالمية نحو الأمام.

وقع اتفاقية الشراكة كل من: محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «طاقة».

وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، سيشارك جاسم حسين ثابت بكلمة في ختام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة بعنوان «تبني الاستدامة لبناء مستقبل مزدهر»، والتي سوف يلقي فيها الضوء على الدور الحيوي والفاعل الذي تساهم به «طاقة» ودولة الإمارات ككل للمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة.

وعقب حفل التوقيع، علّق جاسم حسين ثابت قائلاً: «يُعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أحد أهم الفعاليات التي توفر فرصة للحوار بين قادة الأعمال والخبراء وصانعي السياسات والشركاء في القطاع، وأنا أتطلع باهتمام لمخاطبتهم وتعريفهم بــ«طاقة» كشركة رائدة إقليمياً في قطاع المرافق. إن الاستدامة تُعتبر ركيزة استراتيجية لــ«طاقة»، ونحن نواصل التزامنا بتحقيق أهدافنا المتعلقة بها، إضافة إلى دعم أهداف دولة الإمارات. ويتجسد التزامنا بتحقيق تلك الأهداف – وبناء مستقبل أكثر استدامةً - عبر شراكتنا ودعمنا لأسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد أحد أهم ملتقيات المجتمع الدولي ومحفزاً لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في العالم».

وقال محمد جميل الرمحي:«باعتباره أحد أول الأحداث الدولية الرئيسية التي تعقد في العام، سوف يساهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 في رسم خريطة الطريق لتحقيق التعافي الأخضر على مستوى العالم. وباستقطابه لنخبة من صناع القرار وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا، سوف يمثل الأسبوع منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف القطاعات، كما سيمهد الطريق من أجل بناء مستقبل مستدام للجميع».