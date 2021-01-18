22 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية، خلال جلسة تداول أمس، محققة مكاسب قياسية عدة سواء من حيث ارتفاع المؤشرات أو مكاسب القيمة السوقية أو نشاط التداولات.

وجاوزت مكاسب القيمة السوقية أمس حاجز 22 مليار درهم منها 18.58 مليار درهم لسوق أبوظبي و3.48 مليار درهم لسوق دبي المالي، وذلك بدعم من ارتفاعات إيجابية حققتها الأسهم النشطة والقيادية.

وانعكست المكاسب السوقية على ارتفاع المؤشرات بشكل قياسي، حيث قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 3.97% ليغلق عند 5489.57 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام 2005، في حين ربح مؤشر سوق دبي المالي نحو 31.1 نقطة ليغلق عند مستوى 2726.23 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.15%.

وقفزت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 1.014 مليار درهم من تداول 358.81 مليون سهم خلال 7748 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 687.99 مليون درهم بعد تداول 1129.37 مليون سهم، خلال تنفيذ 3782 صفقة.

وتصدر سهم «الدار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بنحو 47.8 مليون سهم، تلاه «بنك أبوظبي التجاري» بتداول 17.8 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 14.2 مليون سهم.

وحل سهم «أبوظبي الأول» رابعاً بحجم تداولات 13.2 مليون درهم، ثم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بحجم تداولات 12.2 مليون سهم.

وحقق سهم «أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 195.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 158.3 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 112.5 مليون درهم.

وحل سهم «العالمية القابضة» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 84.5 مليون درهم، وتلاه «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بقيمة تداولات 47.6 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تأثراً بارتفاعات إيجابية حققتها الأسهم النشطة، وجاء في مقدمتها أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 7.8% إلى 15.1 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 4.8% إلى 6.4 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 3.4% إلى 0.573 درهم، كما سجل سهم «الدار العقارية» ارتفاعاً بنسبة 3% إلى 3.34 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام تفاعلاً مع صعود أسهم 23 شركة مقابل انخفاض أسهم 7 شركات، وتم التعامل على 129.37 مليون سهم، بقيمة 687.99 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3782 صفقة.

وحقق سهم «بنك دبي الاسلامي» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 83.9 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداول 48.7 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بقيمة 43.3 مليون درهم.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 45 مليون سهم، وتلاه «سوق دبي المالي» بتداول 36.5 مليون سهم، ثم «الاثمار القابضة» بتداول 26.8 مليون سهم.

ودعم صعود الأسهم النشطة ارتفاع مؤشر سوق دبي حيث صعد «سوق دبي المالي» بنسبة 6.1%، وارتفع سهم «داماك العقارية» بنسبة 2.87%، بجانب ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.5%، وكذا سهم «الاثمار القابضة» بنسبة 2.6% و«الاتحاد العقارية» بنسبة 2%. كما دعم صعود المؤشر ارتفاع الأسهم ذات الوزن الثقيل في احتساب المؤشر وأهمها «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.8% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.87%.