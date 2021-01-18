«طيران الإمارات» تطلق برنامج التطعيم ضد «كوفيد-19»





دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة الإمارات برنامج التطعيم ضد «كوفيد-19» لجميع موظفيها العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وبدأت حملة التلقيح، مع إعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم أفراد أطقم الخدمات الجوية والطيارون، وغيرهم من موظفي العمليات والخدمات الأرضية.

وتعد مجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات ودناتا، من أوائل شركات الطيران والخدمات الجوية في العالم التي توفر لموظفيها خيار التطعيم ضد «كوفيد-19».‏‭ ‬وطبقت ‬المجموعة ‬منذ ‬انتشار ‬الجائحة ‬سلسلة ‬من ‬الإجراءات ‬الاحترازية ‬لضمان ‬صحة ‬وسلامة ‬العملاء ‬والموظفين ‬والمجتمعات. ‬ويعد ‬إطلاق ‬برنامج ‬التطعيم ‬الخاص ‬بالمجموعة ‬خطوة ‬إضافية ‬للمساعدة ‬على ‬حماية ‬صحة ‬ورفاهية ‬العاملين ‬الذين ‬يخدمون ‬المسافرين، ‬ويساعدون ‬في ‬نقل ‬السلع ‬الأساسية ‬عبر ‬العالم.

وتوفر مجموعة الإمارات لموظفيها العاملين في مختلف المواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة لقاحي«فايزر بيونتيك» و«سينوفارم»، وكلاهما معتمد من السلطات الصحية في الدولة. ويتواصل التطعيم على مدى 12 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع لضمان حصول أكبر عدد من العاملين على اللقاح. كما يتوفر أمام الموظفين أيضاً خيار تلقي التطعيم في المراكز والعيادات الطبية الحكومية المحددة، حيث لم تدخر القيادة الرشيدة والسلطات الصحية في الدولة أي جهد لتقديم اللقاحات مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين.