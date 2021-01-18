صادرات الإمارات تصل إلى 230 سوقاً حول العالم





أبوظبي (وام)

ارتفع عدد الأسواق التي وصلتها الصادارات الإماراتية «صادرات وإعادة تصدير» إلى نحو 230 سوقاً حول العالم مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2020 مقارنة مع 200 سوق تقريباً خلال العام 2019، بحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ويعزز التوسع الكبير والمضطرد في عدد الأسواق التي وصلتها الصادرات الإماراتية الدور المهم للدولة على خريطة التجارة الدولية، وهو ما يرسخ أيضاً مكانتها كبوابة عبور للتجارة بين الشرق والغرب، يدعمها في ذلك موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية التي تضم مجموعة من افضل الموانئ العالمية.

وكانت الدولة حققت إنجازات متميزة في قطاع التجارة خلال عام 2019 ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث بلغت المركز الرابع عالمياً في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية والمركز الخامس في مؤشر الصادرات من السلع وكذلك مؤشر سياسة الحماية.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن تجارة الإمارات واصلت نشاطها خلال عام 2020، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصادات العالم نتيجة الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي حولتها الدولة إلى فرصة لتعزيز دورها المحوري في رسم خريطة التجارة العالمية.

وتظهر قائمة الأسواق الـ 10 الأكثر تلقياً للصادرات الإماراتية السوق السعودية التي تصدرت المركز الأول من حيث قيمة إجمالي صادرات الدولة إليها «صادرات وإعادة تصدير» والتي بلغت قيمتها نحو 73.58 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

وجاء السوق العراقي بالمركز الثاني، حيث بلغت قيمة إجمالي صادرات الدولة إلى هذه السوق 36.5 مليار درهم تلاه السوق السويسري بقيمة 33.47 مليار درهم ثم السوق الهندي بـ 24.78 مليار درهم وسوق لطنة عُمان بنحو 24 مليار درهم والسوق الصيني بـ 22 مليار درهم وهونغ كونغ بـ 20.4 مليار درهم والكويت بـ 16.1 مليار درهم والولايات المتحدة الأميركية بـ 13.1 مليار درهم وإيطاليا بـ 12.75 مليار درهم.

يشار إلى أن إجمالي قيمة تجارة صادرات الدولة بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 460.4 مليار درهم منها 191.32 مليار درهم صادرات و269.1 مليار درهم لإعادة التصدير.



