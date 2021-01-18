صادرات الإمارات تصل إلى 230 سوقاً حول العالم مع نهاية سبتمبر 2020

ارتفع عدد الأسواق التي وصلتها الصادرات الإماراتية (صادرات وإعادة تصدير) إلى نحو 230 سوقاً حول العالم مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2020، مقارنة مع 200 سوق تقريباً خلال العام 2019، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ويعزز التوسع الكبير والمطرد في عدد الأسواق التي وصلتها الصادرات الإماراتية الدور المهم للدولة على خريطة التجارة الدولية، وهو ما يرسخ أيضاً مكانتها كبوابة عبور للتجارة بين الشرق والغرب، يدعمها في ذلك موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية التي تضم مجموعة من أفضل الموانئ العالمية.

وكانت الدولة حققت إنجازات متميزة في قطاع التجارة خلال العام 2019 ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث بلغت المركز الرابع عالمياً في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية والمركز الخامس في مؤشر الصادرات من السلع، وكذلك مؤشر سياسة الحماية.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن تجارة الإمارات واصلت نشاطها خلال العام 2020 وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصادات العالم نتيجة الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورنا، والتي حولتها الدولة إلى فرصة لتعزيز دورها المحوري في رسم خريطة التجارة العالمية.

وتظهر قائمة الأسواق الـ 10 الأكثر تلقياً للصادرات الإماراتية السوق السعودية التي تصدرت المركز الأول من حيث قيمة إجمالي صادرات الدولة إليها (صادرات وإعادة تصدير) والتي بلغت قيمتها نحو 73.58 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

وجاء السوق العراقية بالمركز الثاني، حيث بلغت قيمة إجمالي صادرات الدولة إلى هذه السوق 36.5 مليار درهم، تلاه السوق السويسرية بقيمة 33.47 مليار درهم، ثم السوق الهندية

بـ 24.78 مليار درهم، وسوق سلطنة عُمان بنحو 24 مليار درهم، والسوق الصينية بـ 22 مليار درهم، وهونغ كونغ بـ 20.4 مليار درهم، والكويت بـ 16.1 مليار درهم، والولايات المتحدة الأميركية بـ 13.1 مليار درهم، وإيطاليا بـ 12.75 مليار درهم.

يشار إلى أن إجمالي قيمة تجارة صادرات الدولة بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 نحو 460.4 مليار درهم، منها 191.32 مليار درهم صادرات و269.1 مليار درهم لإعادة التصدير.



