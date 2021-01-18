حزمة التحفيز الأميركية ترفع الذهب





لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة تحفيز أميركية ضخمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار، وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 07.28 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.5% إلى 1836.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولار، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% لتسجل 1836.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي، «سوق الذهب ما زالت مدعومة نسبياً عند هذه المستويات، إذ إن صعود الدولار في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولاً ملحوظاً صوب دولار أقوى».

وتابع: «التحفيز الأميركي كبير للغاية، نحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب».

سجل الدولار ذروته في أربعة أسابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيز مقترحة حجمها 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد، وقال إنه يريد توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 25.03 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7% مسجلاً 1081.10 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 2389.82 دولار للأوقية.



