24.945 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج «أوبك» في الربع الأخير

أبوظبي (وام)

ارتفع معدل متوسط إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إلى 24.945 مليون برميل نفط يومياً خلال الربع الأخير من عام 2020، بزيادة قدرها 1.097 مليون برميل يومياً مقارنة مع معدل الإنتاج في الربع الثالث من العام ذاته، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة.

وجاءت الزيادة في معدل الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد التحسن المسجل في الطلب على الذهب الأسود في السوق العالمي من جهة، وقيام بعض أعضاء المنظمة برفع سقف الإنتاج بعد تراجعها في وقت سابق نتيجة عوامل جيوسياسية.

وكانت أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة مدعومة بالتحسن في أساسيات السوق وعمليات شراء قوية من منطقة آسيا والمحيد الهادئ، حيث قفز سعر سلة خامات «أوبك» بنسبة 15% بالغاً 49.17 دولار للبرميل في شهر ديسمبر 2020 مقارنة مع شهر نوفمبر من العام ذاته.

وفي السوق الآجلة، وسعت أسعار النفط الخام مكاسبها، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 14.2% إلى 50.22 دولار في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبق.