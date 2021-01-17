اللولو تفتتح هايبر ماركت في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح أمس عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أحدث فرع من فروع لولو هايبر ماركت في منطقة مويلح بإمارة الشارقة، ويقع الهايبر ماركت الجديد، وهو الفرع رقم 15 لمجموعة اللولو في إمارة الشارقة والفرع 198 عالمياً، في موقع استراتيجي في منطقة مويلح لتلبية احتياجات التسوق الأساسية للقاطنين في هذه المنطقة. صُمم الهايبر ماركت الممتد على مساحة 150.000 قدم مربعة، باستخدام أحدث مفاهيم توزيع مساحات البيع بالتجزئة.

وقال يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية: يسعدنا افتتاح أول هايبر ماركت لنا هذا العام، والذي سيوفر تجربة تسوق عالمية للمواطنين والمقيمين في منطقة مويلح والمناطق المحيطة بها.