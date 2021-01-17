اقتصادية دبي تصدر 9949 رخصة تاجر

دبي (وام)

أصدرت اقتصادية دبي 9949 رخصة تاجر منذ إطلاقها في مارس 2017 وحتى نهاية عام 2020.

وتشهد الرخصة التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة بدبي وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة في دبي. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من إجمالي هذه الرخص بنسبة 57 % من عدد الرخص 5704.

وركزت معظم أنشطة رخصة تاجر على خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، ومجمع للتعامل الإلكتروني، وتحضير الحلويات والسكاكر، وبيع الوجبات الخفيفة، والإدارة التسويقية.