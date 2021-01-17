«التنافسية» يكرم الفائزين في سباق البيانات المفتوحة

دبي (الاتحاد)

أقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حفل تكريم للجهات الحكومية الفائزة والجهات المتميزة في سباق البيانات المفتوحة، وهو مبادرة مبتكرة من بين المشاريع التي تدعمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإثراء ثقافة البيانات المفتوحة، وتعزيز المنصات الرقمية الرسمية لتكون مصدراً معتمداً للبيانات المفتوحة ونشرها وفق المعايير العالمية لنشر البيانات.

شارك في السباق 13 جهة حكومية تمكنت خلال فترة قياسية بلغت 50 يوماً من تقديم 277 مجموعة بيانات مفتوحة تغطي 30 قطاعاً حيوياً في الدولة كالتعليم والصحة، والبنية التحتية، والاقتصاد، والطاقة، والتوازن بين الجنسين، والأمن الغذائي، وغيرها.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: «تكتسب البيانات المفتوحة أهمية كبرى في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وفي رحلتها نحو اقتصادٍ معرفي ذكي ومتطور، ويؤكد ذلك اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتبني الشفافية في العمل الحكومي، من خلال توفير بيانات إحصائية مفتوحة، عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية باعتبارها ضرورة ملحة من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار، وتوفر للباحثين والإعلام وأفراد المجتمع، بيانات رسمية معتمدة حول مختلف القطاعات الحيوية في الدولة بوصفها عنصراً أساسياً في العملية التنموية بمختلف مساراتها». وتابع معاليه: «البيانات باتت جزءاً لا يتجزأ من مقومات الاقتصادات المتطورة وعناصر الاستثمار في المعرفة، وهي تمثل حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومات المتقدمة». وأرجع معالي وزير شؤون مجلس الوزراء القفزة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات مؤخراً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالبيانات، إلى الجهد الجماعي المتميز الذي قامت به الجهات الحكومية التي شاركت في سباق البيانات المفتوحة حيث حققت الدولة قفزة غير مسبوقة في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)» لعام 2020 والذي أصدرته منظمة البيانات المفتوحة وشمل 187 دولة حول العالم، محققة بذلك قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة لتحتل المركز 16 عالمياً.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: «تعتمد استراتيجية حكومة دولة الإمارات نشر البيانات الحكومية المفتوحة لتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة وتقييم الأداء. كما تساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلاً عن خلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات.

بالإضافة إلى أن البيانات المفتوحة تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، وتشجيع الابتكار وتحفيز البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأكد معاليه أن الوزارة ماضية في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، من خلال وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات الطبية وأفضل الممارسات العالمية. وحول فوز وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالمركز الأول في سباق البيانات المفتوحة، أثنى معالي العويس على الإنجاز المستحق الذي يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالجوائز المرموقة كنتيجة مثمرة لتطبيق أفضل المبادرات والحلول المبتكرة لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول للبيانات، كما يسهم بتعزيز القدرات التنافسية للدولة وتقدمها المتواصل في المؤشرات العالمية.

و قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في كلمته التي ألقاها خلال تكريمه للفائزين في السباق: «إن حكومة الإمارات تدعم المبادرات المبتكرة التي تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع»، مشيراً إلى أن سباق البيانات المفتوحة يعد واحداً من المبادرات التي تقوم على ترسيخ الشراكات، وتعزيز ثقافة نشر البيانات الحكومية المفتوحة، ويجسد مبدأ الشفافية في العمل الحكومي. وتابع معاليه: «إن حكومة دولة الإمارات تتبنى سياسة البيانات المفتوحة لدعم وتسريع عملية التحول الرقمي، نظراً لما يسهم به ذلك من رفع كفاءة استخدام الموارد، والاستفادة من الفرص، وتمهيد الطريق لتنفيذ مشاريع ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وإيجاد المزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات».

تكريم الفائزين

قام معالي عمر بن سلطان العلماء بتكريم الفائزين في الدورة الأولى من سباق البيانات المفتوحة، والذي جاءت نتائجه كما يلي: في المركز الأول وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما نالت المركز الثاني في السباق وزارة تنمية المجتمع، وحققت وزارة العدل المركز الثالث في السباق. كما قام معاليه بتكريم الفئات المتميزة خلال السباق، وهي: وزارة التربية والتعليم عن الجهة الأكثر إبداعاً، وذهبت جائزة الجهة الأكثر تأثيراً إلى وزارة الداخلية، في حين حققت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة الجهة الأكثر تعاوناً.